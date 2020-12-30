Son 24 saat: 15 bin 692 vaka, 254 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 692 Covid-19 vakası kayda geçerken, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 184 bin 415 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 78 bin 629’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 642’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 2 bin 612, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 192 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 98.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.”