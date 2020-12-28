Son 24 saat: 15 bin 197 vaka, 257 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 197 Covid-19 vakası kayda geçerken, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 180 bin 892 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 37 bin 433’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 135’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 2 bin 816, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 203 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 251.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.”