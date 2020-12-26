Son 24 saat: 15 bin 118 yeni vaka, 253 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 118 yeni vaka tespit edilirken, 253 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 231 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam test sayısı 178 bin 872’lik artışla 23 milyon 605 bin 813’e ulaştı.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, can kaybı 19 bin 624, iyileşen sayısı ise 1 milyon 994 bin 34’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı da 4 bin 501 olarak kayda geçti.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3 bin 2 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.”