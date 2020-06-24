Son 24 saat: 1492 kişiye ‘corona’ tanısı, 24 can kaybı; 1386 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1492 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 24 kişi hayatını kaybetti, 1386 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam can kaybı 5 bin 25’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 164 bin 234’ü buldu.

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Bugün 53 bin 486 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.