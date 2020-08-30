Son 24 saat: 1482 yeni vaka, 42 can kaybı; 1027 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1482 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 42 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 268 bin 546’ya ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 326 olurken, 243 bin 839 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 28 bin 390’a yükseldi. Hastaların yüzde 7.5’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 9454.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.”