Son 24 saat: 1467 yeni hasta, 68 can kaybı; 1116 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 101 bin 119 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1116 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.”