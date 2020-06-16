Son 24 saat: 1467 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1015 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam can kaybı 4 bin 842’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 153 bin 379’u buldu.

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Bugün 46 bin 800 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.