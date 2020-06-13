Son 24 saat: 1459 kişiye ‘corona’ tanısı, 14 can kaybı; 985 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1459 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 14 kişi hayatını kaybetti, 985 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam can kaybı 4 bin792’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 88’i buldu.
Bugün 45 bin 92 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. http://covid19.saglik.gov.tr”
Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.