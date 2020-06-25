Son 24 saat: 1458 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 1472 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1472 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 193 bin 115, toplam can kaybı 5 bin 46’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı da 165 bin 706’yı buldu.

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Bugün 52 bin 303 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.