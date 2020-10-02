Son 24 saat: 1442 yeni hasta, 63 can kaybı; 1506 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1442 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 114 bin 857 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1506 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.”