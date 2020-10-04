Son 24 saat: 1429 yeni hasta, 57 can kaybı; 1182 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 104 bin 402 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1182 kişi iyileşirken, 285 bin 50 kişinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. covid19.saglik.gov.tr“