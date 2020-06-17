Son 24 saat: 1429 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1261 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1261 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 182 bin 727, toplam can kaybı 4 bin 861’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 154 bin 640’ı buldu.

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Bugün 52 bin 901 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.