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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1427 yeni hasta, 68 can kaybı; 1452 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1427 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 114 bin 940 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1452 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504’e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.”

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Doktor: Hekim arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi

Sağlık çalışanları hastalarını iyileştirmeye çalışırken psikolojik destek de veriyor. Eskişehir’de görev yapan Doç. Dr. Vural Fidan’ın anlattıkları bunu somut bir şekilde ortaya koyuyor: “Covid-19’a yakalanan hekim arkadaşım hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi.”

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