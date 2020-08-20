Son 24 saat: 1412 yeni vaka, 19 can kaybı; 882 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1412 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 19 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 254 bin 520’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 58 olurken, 234 bin 797 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 6 milyon 61 bin 930’a yükseldi. Hastaların yüzde 7.3’ü zatürre. Ağır hasta sayısı ise 735.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim. covid19.saglik.gov.tr”