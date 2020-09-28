Son 24 saat: 1412 yeni hasta, 65 can kaybı; 1422 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1412 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 65 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 115 bin 523 test yapıldı.
Son 24 saatte 1422 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 277 bin 52’ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.”