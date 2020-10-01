Son 24 saat: 1407 yeni hasta, 67 can kaybı; 1402 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1407 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 67 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 113 bin 546 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1402 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.”