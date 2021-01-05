Son 24 saat: 14 bin 494 vaka, 194 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 494 Covid-19 vakası kayda geçerken, 194 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 183 bin 413 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 338’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 879’a yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 477, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 908 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 410.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.”