Son 24 saat: 14 bin 380 vaka, 239 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 380 Covid-19 vakası kayda geçerken, 239 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 178 bin 217 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 100 bin 650’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 881’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 2 bin 219, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 21 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 918.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.”