Son 24 saat: 14 bin 205 vaka, 254 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 205 Covid-19 vakası kayda geçerken, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 172 bin 113 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926’ya yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 15 bin 230’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 878’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 2 bin 806, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 196 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 309.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.”