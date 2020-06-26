Son 24 saat: 1396 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1492 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1492 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 194 bin 511, toplam can kaybı 5 bin 65’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 167 bin 198’i buldu.

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Bugün 51 bin 198 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.