Son 24 saat: 1391 yeni hasta, 65 can kaybı; 1245 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1391 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 65 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 112 bin 98 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1245 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı: “Test sayımızı 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz. Bu tablo özellikle vaka sayısını ve zatürre oranını gösteriyor. Burada özellikle sağa kaydığıda zatürre oranının yükseldiği, yukarı doğru çıktığında hasta sayısını gösteren bir tablo. Sol alttaki kareye doğru yerleşim olursa zatürre ve hasta oranının, vaka oranının düştüğünü gösteriyor. Yaklaşık 10-12 ilin vaka sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bunlardan Elazığ, Adıyaman, Malatya olduğunu söyleyebilirim.”