Son 24 saat: 1372 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1984 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1372 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1984 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam can kaybı 5 bin 82’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 169 bin 182’yi buldu.

Reklam

Bugün 45 bin 213 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.