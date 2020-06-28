Son 24 saat: 1356 yeni vaka, 15 can kaybı; 1413 kişi iyileşti

Türkiye’de son saatte 1356 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 15 kişi hayatını kaybetti, 1413 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsü salgınına dair yeni veriler paylaştı.

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Buna göre, toplam vaka sayısı 197 bin 239’a yükseldi. Bugüne kadar 5 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 170 bin 595 kişi hastalığı yendi. Bugün 48 bin 309 kişiye daha test yapıldı, toplam sayı 3 milyon 280 bin 144’e çıktı.

Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı.”