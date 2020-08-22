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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1309 yeni vaka, 22 can kaybı; 801 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1309 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 22 kişi hayatını kaybetti, 801 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 257 bin 32’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 102 olurken, 236 bin 370 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 247 bin 164’e yükseldi. Hastaların yüzde 7.4’ü zatürre. Ağır hasta sayısı ise 762.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. covid19.saglik.gov.tr

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