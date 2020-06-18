Son 24 saat: 1304 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 1382 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1304 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1382 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 184 bin 31, toplam can kaybı 4 bin 882’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 156 bin 22’yi buldu.

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Bugün 48 bin 412 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.