Son 24 saat: 1303 yeni vaka, 23 can kaybı; 1002 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1303 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 23 kişi hayatını kaybetti, 1002 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 253 bin 108’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 039 olurken, 233 bin 915 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 969 bin 629’a yükseldi. Hastaların yüzde 7.4’ü zatürre. Ağır hasta sayısı ise 719.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.”