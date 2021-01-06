Son 24 saat: 13 bin 830 vaka, 191 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 830 Covid-19 vakası kayda geçerken, 191 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 182 bin 645 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210’a yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 164 bin 40’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 70’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 458, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 702 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 303.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.”