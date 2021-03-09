Son 24 saat: 13 bin 755 vaka, 66 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 755 Covid-19 vakası kayda geçerken, 66 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Zafer Sönmez görevden alındı. Yerine kasım ayına kadar, TVF yönetiminde yer alan Arda Ermut atandı.
İstihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi 17 Mart’tan itibaren iki ay daha uzatıldı.
Sen ‘Nası yâni?’ diye soracaktın, Ferhan usta şakayı sahnenin orta yerine bırakacak; Şan Tiyatrosu, Küçük Sahne, Ses 1885 yıkılacaktı alkıştan… Olmadı usta, erken çıktın sahneden.
İstanbul’da saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin, parmaklarının kırıldığını dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘kamu-özel işbirliği’ adı verilen, ‘yap-işlet-devret’ modeli projelerin ‘avantajlarını’ anlattı.