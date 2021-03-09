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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 13 bin 755 vaka, 66 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 755 Covid-19 vakası kayda geçerken, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar gelecek…

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