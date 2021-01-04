Son 24 saat: 13 bin 695 vaka, 197 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 695 Covid-19 vakası kayda geçerken, 197 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 181 bin 323 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 146 bin 430’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 685’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 508, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 896 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 522.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.”