Son 24 saat: 1268 kişiye ‘corona’ tanısı, 27 can kaybı; 1315 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1268 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 27 kişi hayatını kaybetti, 1315 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 190 bin 165, toplam can kaybı 5 bin 1’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 162 bin 848’i buldu.

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Bugün 42 bin 982 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.