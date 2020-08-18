Son 24 saat: 1263 yeni vaka, 20 can kaybı; 942 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1263 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 20 kişi hayatını kaybetti, 942 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 251 bin 805’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 16 olurken, 232 bin 913 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 882 bin 406’ya yükseldi. Hastaların yüzde 7.5’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 703.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.”