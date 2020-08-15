Son 24 saat: 1256 yeni vaka, 21 can kaybı; 992 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1256 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 21 kişi hayatını kaybetti, 992 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 955 olurken, 229 bin 972 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 659 bin 286’ya yükseldi. Hastaların yüzde 7.6’sı zatürre. Ağır hasta sayısı ise 668.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. http://covid19.saglik.gov.tr“