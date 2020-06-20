Son 24 saat: 1248 kişiye ‘corona’ tanısı, 22 can kaybı; 1312 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1248 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 22 kişi hayatını kaybetti, 1312 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam can kaybı 4 bin 927’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 158 bin 828’i buldu.

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Bugün 41 bin 112 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır’da 30, Kayseri’de 41, Batman’da 22, Bursa’da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.