Son 24 saat: 1243 yeni vaka, 21 can kaybı; 968 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1243 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 21 kişi hayatını kaybetti, 968 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 245 bin 635’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 912 olurken, 228 bin 57 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 521 bin 880’e yükseldi. Hastaların yüzde 7.9’u zatürre. Ağır hasta sayısı ise 647.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr“