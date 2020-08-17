Son 24 saat: 1233 yeni vaka, 22 can kaybı; 1002 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1233 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 22 kişi hayatını kaybetti, 1002 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 250 bin 542’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 996 olurken, 231 bin 971 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 800 bin 88’e yükseldi. Hastaların yüzde 7.5’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 686.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor. covid19.saglik.gov.tr“