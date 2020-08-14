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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1226 yeni vaka, 22 can kaybı; 923 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1226 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 22 kişi hayatını kaybetti, 923 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 246 bin 861’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 934 olurken, 228 bin 980 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 592 bin 72’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.8’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 656.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. http://covid19.saglik.gov.tr

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