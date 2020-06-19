Son 24 saat: 1214 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 1494 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1214 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 1494 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 185 bin 245, toplam can kaybı 4 bin 905’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 157 bin 516’yı buldu.

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Bugün 41 bin 316 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.