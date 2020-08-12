Son 24 saat: 1212 yeni vaka, 18 can kaybı; 934 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1212 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 18 kişi hayatını kaybetti, 934 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 244 bin 392’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 891 olurken, 227 bin 89 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 454 bin 988’e yükseldi. Hastaların yüzde 8.2’si zatürre. Ağır hasta sayısı ise 632.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. http://covid19.saglik.gov.tr“