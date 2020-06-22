Son 24 saat: 1212 kişiye ‘corona’ tanısı, 24 can kaybı; 1293 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 24 kişi hayatını kaybetti, 1293 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 188 bin 897, toplam can kaybı 4 bin 974’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 161 bin 533’ü buldu.

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Bugün 41 bin 413 test test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İzmir’de 28, Kocaeli’de 20, Sakarya’da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.