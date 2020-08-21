Son 24 saat: 1203 yeni vaka, 22 can kaybı; 772 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1203 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 22 kişi hayatını kaybetti, 772 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 255 bin 723’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 80 olurken, 235 b,in 569 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 6 milyon 154 bin 157’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.3’ü zatürre. Ağır hasta sayısı ise 749.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak. covid19.saglik.gov.tr“