Son 24 saat: 12 bin 203 vaka, 212 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 203 Covid-19 vakası kayda geçerken, 212 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 158 bin 103 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 114 bin 760’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 93’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 908, iyileşenlerin sayısı da 14 bin 110 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 891.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.”