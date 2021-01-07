Son 24 saat: 12 bin 171 vaka, 194 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 171 Covid-19 vakası kayda geçerken, 194 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 183 bin 3 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213’e yükseldi.

Reklam

Toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 251’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 264’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 370, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 211 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 201.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.”