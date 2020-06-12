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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1195 kişiye ‘corona’ tanısı, 15 can kaybı; 1242 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1195 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 1242 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 175 bin 218, toplam can kaybı 4 bin 778’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 149 bin 102’yi buldu.

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Bugün 41 bin 13 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Bugünkü vaka sayısı 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım..”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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