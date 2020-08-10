Son 24 saat: 1193 yeni vaka, 14 can kaybı; 1211 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1193 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 14 kişi hayatını kaybetti, 1211 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 241 bin 997’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 858 olurken, 224 bin 970 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 326 bin 35’e yükseldi. Hastaların yüzde 8.2’si zatürre. Ağır hasta sayısı ise 603.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. http://covid19.saglik.gov.tr“