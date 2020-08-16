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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1192 yeni vaka, 19 can kaybı; 997 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 19 kişi hayatını kaybetti, 997 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 249 bin 309’a ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 974 olurken, 230 bin 969 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 725 bin 242’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.6’sı zatürre. Ağır hasta sayısı ise 679.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. covid19.saglik.gov.tr

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