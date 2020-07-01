Son 24 saat: 1192 yeni vaka, 19 can kaybı, 2 bin 311 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

Türkiye’de toplam vaka sayısı 200 bin 98’e yükselirken, can kaybı sayısı 5 bin 150’ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 175 bin 422’yi buldu.

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Toplam test sayısı, 52 bin 313’lük artışla 3 milyon 433 bin 963’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında tabloyu şöyle yorumladı: “Toplam test sayımız 3,5.Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.”