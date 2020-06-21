Son 24 saat: 1192 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 1412 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 1412 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 187 bin 685, toplam can kaybı 4 bin 950’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 160 bin 240’ı buldu.

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Bugün 40 bin 496 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.