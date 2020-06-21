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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1192 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 1412 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 1412 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 187 bin 685, toplam can kaybı 4 bin 950’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 160 bin 240’ı buldu.

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Bugün 40 bin 496 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Dilek hemşirenin adı görev yaptığı ameliyathanede yaşayacak

Doğum iznideyken ‘corona’ tanısı konulan, 14 Nisan’da, 34 haftalık hamileyken sezaryenle dünyaya getirdiği oğlu Tunç’u birkaç saniye görebilen ve 30 Mayıs’ta hastalığa yenik düşen hemşire Dilek Çetin Akçabelen’in adı yıllarca görev yaptığı ameliyathanede yaşayacak.

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