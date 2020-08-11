Son 24 saat: 1183 yeni vaka, 15 can kaybı; 1185 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1183 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 15 kişi hayatını kaybetti, 1185 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 243 bin 180’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 873 olurken, 226 bin 155 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 5 milyon 387 bin 751’e yükseldi. Hastaların yüzde 8.2’si zatürre. Ağır hasta sayısı ise 617.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa. http://covid19.saglik.gov.tr“