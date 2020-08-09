Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1182 yeni vaka, 15 can kaybı; 1103 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1182 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 15 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 240 bin 804’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 844 olurken, 223 bin 759 kişi de iyileşti.

Reklam

Test sayısı 5 milyon 263 bin 816’ya yükseldi. Hastaların yüzde 8.1’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 596.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep’te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. http://covid19.saglik.gov.tr

SON HABERLER

Covid-19’u yenen profesörden üç öneri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, hastalığı yenmesindeki en büyük etkenlerin sigara kullanmaması, sağlıklı beslenmesi ve sürekli egzersiz yapması olduğunu söyledi.

Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde

Başkent Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Oktay, “Beyrut Limanı’nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...