Son 24 saat: 1182 yeni vaka, 15 can kaybı; 1103 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1182 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 15 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 240 bin 804’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 844 olurken, 223 bin 759 kişi de iyileşti.

Reklam

Test sayısı 5 milyon 263 bin 816’ya yükseldi. Hastaların yüzde 8.1’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 596.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep’te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. http://covid19.saglik.gov.tr“