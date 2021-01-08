Son 24 saat: 11 bin 479 vaka, 186 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 479 Covid-19 vakası kayda geçerken, 186 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 184 bin 193 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406’ya yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 182 bin 145’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 450ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 291, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 894 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 94.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.”